أمير قطر يصل إلى أنقرة

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى العاصمة أنقرة اليوم، في زيارة عمل إلى الجمهورية التركية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا»، كان في استقبال الأمير لدى وصوله مطار إيسنبوغا الدولي، وزير الخارجية بالجمهورية التركية هاكان فيدان، وعدد من كبار المسئولين وأعضاء السفارة القطرية.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، التي تطوّرت خلال العقدين الماضيين في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والعسكرية والثقافية والسياحية.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تكثّفت اللقاءات القطرية- التركية، حيث التقى أمير دولة قطر بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش أعمال قمة منظمة شنجهاي للتعاون في أستانا في يوليو الماضي.