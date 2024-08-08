إيطاليا تحث إيران على تجنب التصعيد في الشرق الأوسط

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طالبت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، الخميس، الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، تجنب التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال مكتب رئيسة الوزراء، في بيان، إن ميلوني شددت في اتصال هاتفي "على ضرورة منع توسع الصراع الدائر في غزة، بما في ذلك لبنان"، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

كما حثت ميلوني، الرئيس الإيراني على تجنب مزيد من التصعيد وإعادة فتح الطريق أمام الحوار.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

وبينما تبنت تل أبيب اغتيال شكر، تلتزم الصمت حيال اتهام إيران وحماس لها باغتيال هنية، وإن ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى مسؤولية تل أبيب عن قصف مقر إقامته خلال زيارة لطهران.