 إزالة 13 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إزالة 13 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 23 بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 1:36 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 1:36 م

قال المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إزالة 7 حالات تعد بمساحة 281 متر مباني و6 حالات تعد على مساحة 18 قيراطا على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة بكل أجهزتها لن تدخر جهدا في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وشدد المحافظ، على التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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