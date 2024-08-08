رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نحن في قمة الاستعداد لهجوم إيراني

قال رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن القوات الإسرائيلية في "قمة الاستعداد، سواء في الهجوم أو الدفاع"، في الوقت الذي تستعد فيه للانتقام الذي تعهدت به إيران لمقتل أحد قادة حركة حماس على الأراضي الإيرانية.

وقال لأعضاء من القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء "سنعرف كيفية تنفيذ هجوم سريع للغاية في أي مكان في لبنان وفي أي مكان في غزة وفي أي مكان في الشرق الأوسط فوق الأرض وتحت الأرض".

وفي تصريحاته التي أدلى بها في قاعدة "تل نوف" الجوية، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي "لقد قمنا بعمليات مهمة للغاية في الأسابيع الأخيرة، وقضينا على كبار قادة أعدائنا الأكثر إثارة للمشاكل، ونحن لن نتوقف".

وقال هاليفي أنه ستتم ملاحقة يحيي السنوار الذي تم تعيينه خلفا لرئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بعد مقتله في العاصمة الإيرانية.

وأضاف في إشارة إلى السنوار : "لقد حصل على لقب جديد، وهو ما لن يعفيه من كونه قاتلاً ينتمي إلى كل تخطيط وتنفيذ 7 أكتوبر. تغيير لقبه لا يمنعنا من البحث عنه، بل يدفعنا إلى مهاجمته. فليغيروا القائد مرة أخرى."

وأضاف "من هاجمنا، ويتحدث عن كيفية تدميرنا، سنستهدفه وسنواصل تعظيم قوتنا".

يشار إلى أنه تم اغتيال هنية في طهران يوم الأربعاء الماضي في هجوم نسب إلى إسرائيل، وهددت إيران بالرد.