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أشاد طارق السكتيوي المدير الفني لمنتخب المغرب بمنافسه مصر بعد تتويج أسود أطلس بالميدالية البرونزية لأولمبياد باريس بفوز كاسح على الفراعنة بنتيجة 0/6، اليوم الخميس.

صرح السكتيوي عبر قناة بي إن سبورتس "حققنا حلمنا الذي سعينا له منذ بداية تجمع الفريق قبل شهر، إنه إنجاز تاريخي لنا، رغم أننا كنا نأمل الوصول للنهائي والمنافسة على الذهبية".

وأضاف "أشكر اللاعبين على روحهم العالية وكذلك مسؤولي اتحاد الكرة المغربي برئاسة فوزي لقجع على الدعم الكبير، ليحقق الجيل الحالي إنجازا تاريخيا".

ولم ينس طارق السكتيوي الإشادة بمنتخب مصر ومدربه، قائلا "لم نحقق الفوز بسهولة، بل إن منتخب مصر فريق جيد جدا يقوده مدرب عظيم سبق له الفوز بذهبية الأولمبياد مع البرازيل".

وأشار السكتيوي "لقد قدم المنتخب المصري عروضا فنية جيدة أمام إسبانيا وفرنسا وباراجواي، لذا تعاملنا مع اللقاء بكل جدية وإصرار".

وأصبح منتخب المغرب أول فريق عربي يحقق ميدالية في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية، بينما أنهى منتخب مصر رابعا للمرة الثالثة في تاريخه.