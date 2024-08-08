استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.
- وجاءت الأسعار كالتالي:
استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 63 إلى 67 جنيها للكيلو.
واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 430 جنيها للكيلو.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ما يتراوح بين 200 إلى 430 جنيها.
استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 185 جنيها للكيلو.
واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيها.
وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 440 إلى 540 جنيها.
واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 130 إلى 330 جنيها.
واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 140 جنيها.
واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.