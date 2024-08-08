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الخميس 8 أغسطس 2024.. نشرة أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة

محمد فوزي
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 10:21 ص

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الخميس 8 أغسطس 2024.

- وجاءت الأسعار كالتالي:

 

استقرت أسعار كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 63 إلى 67 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر البلطي الأسواني ليتراوح بين 30 إلى 70 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر السمك الفيليه ليتراوح بين 50 إلى 250 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر سمك البياض ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50 إلى 350 جنيها للكيلو.
‏‎استقر سعر كيلو سمك المكارونة السويسي ليتراوح بين 85 إلى 145 جنيها.
وثبت سعر سمكة موسى ليتراوح بين 200 إلى 430 جنيها للكيلو.
‏‎وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري ما يتراوح بين 200 إلى 430 جنيها.
‏‎استقر سعر الكابوريا ليتراوح بين 40 إلى 185 جنيها للكيلو.
‏‎واستقر سعر كيلو سمك البربون ليتراوح بين 100 إلى 250 جنيها.
‏‎وثبت سعر كيلو الجمبري ليتراوح بين 440 إلى 540 جنيها.
‏‎واستقر سعر كيلو الجمبري الصغير ليتراوح بين 130 إلى 330 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك بوري ليتراوح بين 110 إلى 140 جنيها.
‏‎واستقر سعر السمك المكاريل ليتراوح بين 100 إلى 140 جنيها.

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