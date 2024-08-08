النرويج: ندرس الرد على إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء سفارتنا

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، عن وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، قوله إنهم يدرسون التدابير التي سيتخذونها للرد على الوضع الذي خلقته الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف الوزير النرويجي أن "إلغاء إسرائيل الصفة الدبلوماسية لأعضاء بسفارتنا سيكون له عواقب على علاقتنا بحكومة"، مؤكدا: "ندرس حاليا التدابير التي سنتخذها للرد على الوضع الذي خلقته حكومة نتنياهو".

وأكد أن "عرقلة عمل الدبلوماسيين أمر خطير ووجود قنوات دبلوماسية مهم خاصة حين يكون وضع المنطقة معقدا".

كانت قناة "سكاي نيوز عربية" قد نقلت في نبأ عاجل، اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية النرويجية قولها إن الحكومة الإسرائيلية أبلغتها بأنها لن تسهل عمل دبلوماسييها في فلسطين.

وقال الخارجية النرويجية: "تلقينا اليوم رسالة من حكومة نتنياهو مفادها أنها لن تسهل بعد الآن عمل الدبلوماسيين النرويجيين في الأراضي الفلسطينية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلغاء الصفة الدبلوماسية لأعضاء بالسفارة النرويجية مكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية في غضون 7 أيام.

وأشار كاتس إلى تدابير "معادية لإسرائيل" اتخذتها الحكومة النرويجية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.