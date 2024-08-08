جيش الاحتلال: تصفية المسئول البارز في حماس نايل سخال

أفادت أنباء باغتيال جيش الاحتلال الإسرائيلي للمسئول البارز في حركة حماس نايل سخال.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، صباح اليوم الخميس، عن جيش الاحتلال الإسرائيلي إعلانه اغتيال سخال، حيث زعم جيش الاحتلال: "قمنا بتصفية المسؤول الكبير في حماس نايل سخال الذي تم إطلاق سراحه خلال صفقة (جلعاد) شاليط".

ولم يصدر بعد تعقيب من حماس على تلك الأنباء، التي تأتي بعد أيام من إعلان حركة حماس، الثلاثاء، اختيار القيادي في غزة يحيي السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة بعد اغتيال إسماعيل هنية في طهران.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، يوم الأربعاء، بأنّ خدمة الإسعاف الإسرائيلية خزّنت إمدادات الدم في مركز محصّن، تحت الأرض، كما أخرجت مصانع المواد الخطرة، بينما تنتظر إسرائيل رداً من إيران وحلفائها بعد اغتيال هنية والقيادي في جماعة حزب الله اللبنانية فؤاد شكر.

وأضافت "رويترز" أنّ السلطات البلدية تفحص الملاجئ وإمدادات المياه، في وقتٍ تمّ إجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين من المناطق الشمالية، الواقعة في مرمى صواريخ حزب الله منذ بداية الحرب.

كما أصبحت العديد من المستوطنات الحدودية الآن مهجورة.

ووفقاً للوكالة، فإنّ القصف المطوّل من ترسانة حزب الله الصاروخية "قد يصل إلى عمق إسرائيل، وإلى أهداف حسّاسة مثل مدينة حيفا الساحلية في الشمال، والتي تقع ضمن نطاقها تماماً".