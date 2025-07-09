مدير مجمع الشفاء في غزة: خلال 3 ساعات سنخرج عن الخدمة تماما بسبب الوقود

أعلن مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أنه خلال 3 ساعات سيخرج المجمع عن الخدمة تماما بسبب نقص الوقود.

وقال أبو سلمية، في مؤتمر صحفي، إن أقسام العناية المركزة والخدج وغسيل الكلى ستتوقف ومئات من المرضى والجرحى سيموتون، مطالبًا بفتح المعابر وإدخال الوقود خلال الساعات القادمة لتفادي كارثة طبية.

وحذر من أن "المئات سيموتون بسبب انتهاء الوقود في مستشفيات الشمال. الوضع صعب جدا وإصابات الجرحى تتفاقم وسط انتشار الأوبئة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن "عدم إدخال الوقود سيودي بحياة عشرات الأطفال الخدج في غضون يومين"، موضحا أن "مصير مرضى الغسيل الكلوي والعناية المركزة هو الموت بسبب نقص الوقود".