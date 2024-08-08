 سنتكوم تعلن وصول طائرات إف 22 إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2024 8:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سنتكوم تعلن وصول طائرات إف 22 إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية

وكالات
نشر في: الخميس 8 أغسطس 2024 - 8:00 م | آخر تحديث: الخميس 8 أغسطس 2024 - 8:00 م

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الخميس، عن وصول طائرات إف 22 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، إلى منطقة مسؤولية القيادة، الخميس.

وقالت "سنتكوم"، إن وصول هذه الطائرات يأتي كجزء من تغييرات في وضع القوات الأمريكية في المنطقة، ولمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المدعومة منها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك