سنتكوم تعلن وصول طائرات إف 22 إلى الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى "سنتكوم"، التي تشرف على الأنشطة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، الخميس، عن وصول طائرات إف 22 التابعة للقوات الجوية الأمريكية، إلى منطقة مسؤولية القيادة، الخميس.

وقالت "سنتكوم"، إن وصول هذه الطائرات يأتي كجزء من تغييرات في وضع القوات الأمريكية في المنطقة، ولمواجهة التهديدات التي تشكلها إيران والجماعات المدعومة منها، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومنذ أيام تترقب إسرائيل ردود فعل انتقامية من إيران و"حزب الله" وحماس على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران نهاية يوليو الماضي، والقيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.