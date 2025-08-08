الاحتلال الاسرائيلي يزعم اغتيال قائد بوحدة الرضوان التابعة لحزب الله في عدلون جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل محمد شحادة، الذي ادعى أنه "مسؤول استخبارات في وحدة ’الرضوان’ التابعة لحزب الله في منطقة عدلون جنوبي لبنان".

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن فرقا من الإسعاف "انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة (رابيد) على طريق صيدا – صور قرب جامعة فينيسيا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات المنطقة".

وذكرت أن الطيران المسيّر الإسرائيلي لا يزال يحلق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة، بحسي وكالة معاً الفلسطينية.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن الشهيد هو الصحفي محمد شحادة من بلدة عدلون، الذي عمل مراسلا ومديرا لموقع محلي في البلاد.