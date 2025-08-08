الصين: قلقون من قرار إسرائيل بشأن السيطرة على مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعربت الصين عن قلقها، الجمعة، إزاء قرار إسرائيل، بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الأمثل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وهو مفتاح الحل الكامل للصراع".

وأضاف: "هذه هي الوسيلة الوحيدة لتمهيد الطريق لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة"، بحسب وكالة الانباء الصينية شينخوا.

وأشار إلى أن بلاده "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التسوية الكاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف".