 الصين: قلقون من قرار إسرائيل بشأن السيطرة على مدينة غزة - بوابة الشروق
الجمعة 8 أغسطس 2025 10:13 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

الصين: قلقون من قرار إسرائيل بشأن السيطرة على مدينة غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 9:24 م | آخر تحديث: الجمعة 8 أغسطس 2025 - 9:24 م

أعربت الصين عن قلقها، الجمعة، إزاء قرار إسرائيل، بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، إن "غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو السبيل الأمثل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة، وهو مفتاح الحل الكامل للصراع".

وأضاف: "هذه هي الوسيلة الوحيدة لتمهيد الطريق لإنهاء الصراع والحفاظ على الأمن في المنطقة"، بحسب وكالة الانباء الصينية شينخوا.

وأشار إلى أن بلاده "مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي لوقف الحرب في غزة في أقرب وقت ممكن، وتخفيف الكارثة الإنسانية، وتنفيذ حل الدولتين وتحقيق التسوية الكاملة والعادلة والدائمة للقضية الفلسطينية في نهاية المطاف".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك