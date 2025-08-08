صندوق الثروة النرويجي يعلن إجراءات بشأن الاستثمارات الإسرائيلية الأسبوع المقبل

قال وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرج، الجمعة، إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار، سيعلن الأسبوع المقبل تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعداً في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب على غزة.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحافي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال 3 أيام مع مسؤولي الصندوق: "أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعاً".

ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً: "لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكانت الحكومة أفادت، الثلاثاء، بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب على غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.