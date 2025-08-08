فرنسا تدين بشدة الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه

أدانت فرنسا بأشد العبارات، اليوم، الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة، محذّرة من أنها ستؤدي إلى "طريق مسدود تماما".

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، معارضتها الشديدة لأي خطة لاحتلال قطاع غزة وتهجير سكانه بالقوة، فيما يستعد جيش الاحتلال للسيطرة مجددا عليه.

وفي سياق متصل، قال جان نويل بارو وزير الخارجية، في منشور على منصة إكس، "إن الاحتلال الكامل لغزة سيفاقم الوضع الكارثي أصلا من دون أن يتيح تحرير الرهائن"، مشددا على أن هذه العملية "ستفاقم الوضع الكارثي أصلا".

وكان ما يعرف بـ"المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي (الكابينت)" قد صادق في وقت سابق من اليوم على خطة لإعادة احتلال قطاع غزة مرة أخرى، وتوسيع السيطرة العسكرية عليه، وتهجير سكانه البالغ عددهم نحو 2.4 مليون شخص، وسط تنديد ورفض دولي كبير لهذه العملية.