6 شهداء و10 مصابين في غارة للاحتلال على مركبة شرق لبنان

استشهد 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون، مساء اليوم الخميس، في غارة للاحتلال الإسرائيلي من طائرة مسيّرة، استهدفت مركبة على طريق "المصنع" الدولي في منطقة البقاع شرق لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية نقلا عن وزارة الصحة، أن "6 أشخاص استشهدوا وأصيب 10 آخرون في حصيلة نهائية في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة على طريق المصنع".

وفي وقت سابق الخميس، استشهد شخص في غارة للاحتلال على بلدة كفردان غرب مدينة بعلبك شرق لبنان.

وقالت الوكالة اللبنانية إن "مسيرة معادية استهدفت مواطنا أمام منزله في بلدة كفردان غرب بعلبك، مما أدى إلى استشهاده".

كما استشهد مواطن سوري وأصيب شخصان، الخميس، في غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة دير سريان في محافظة النبطية جنوب لبنان، وفق المصدر نفسه.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار، لكن إسرائيل خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 276 شهيدا و580 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.