مصرع شخص وإصابة 15 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الشرقي الجديد أمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، بينهم 5 أطفال، جميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج.

وتلقى اللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، إخطارًا بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي الجديد قبلي كمين البرشا أمام مركز ملوي، في اتجاه محافظة أسيوط.

انتقلت قوات الأمن والمرور إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف، حيث تبين مصرع شخص وإصابة 15 آخرين، وهم: محمد. ع (24 عامًا)، سيد. ع (42 عامًا)، كيرلس. ك (24 عامًا)، جمال. م (48 عامًا)، عبد الله. ع (20 عامًا)، عزت. ح (11 عامًا)، محمود. ح (10 سنوات)، مصطفى. ع (20 عامًا)، سما. ع (12 عامًا)، حنفي. م (37 عامًا)، حبيبة. ح (عام واحد)، سما. ح (4 سنوات)، سهير. ج (30 عامًا)، فرحانة. م (49 عامًا)، وجارٍ التعرف على هوية الجثة وأحد المصابين.

وتنوعت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة، إضافة إلى حالات اشتباه بارتجاج في المخ.

وأكدت مديرية الصحة بالمنيا في بيان لها أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، فيما جرى التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.