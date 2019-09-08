الاحتلال الإسرائيلي يستولي على أراض في نابلس ويطلق النار على مزارعي غزة

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على نحو 100 كم2 من أراضي قرى قريوت وجالود جنوب نابلس، وترمسعيا التابعة لمحافظة رام الله.

وقال مسئول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - في تصريح له اليوم - إن قوات الاحتلال سلمت أهالي قريوت وجالود قرارا بالاستيلاء على نحو 100 كم2 من أراضي القريتين، إضافة إلى بلدة ترمسعيا شمال رام الله، بهدف توسعة أعمال البناء في مستوطنة "شيلو".

وأشارت تقارير إلى أن حملات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصاعدت لدعم الاستيطان خلال الأسبوع الماضي في محاولة لكسب المزيد من أصوات المستوطنين في الانتخابات الإسرائيلية المقرر عقدها في 17 من سبتمبر الجاري.

فيما حطم مستوطنون، ثلاث مركبات في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس البلدي حافظ صالح، بأن مستوطني مستوطنة "يتسهار" الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس تسللوا في الساعة الخامسة فجرا إلى المنطقة الشرقية من البلدة، وحطموا ثلاث مركبات بالكامل، مشيرا إلى أن هذا الاعتداء جرى أمام مرأى جنود الاحتلال المتواجدين في المعسكر القريب المقام على أراضي القرية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال اعتقل 4 فلسطينيين زعم أنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

وفي قطاع غزة أطلقت قوات الاحتلال النار صوب المزارعين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة وشرق خان يونس جنوبا.

وقال شهود عيان إن الأبراج العسكرية الإسرائيلية أطلقت النار تجاه الأراضي الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع دون الإعلان عن وقوع إصابات.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار انطلاقا من موقع "كوسوفيم" العسكري على جرافة قرب الحدود الشرقية لبلدة القرارة شمال شرق خان يونس جنوب القطاع دون أن يبلغ عن إصابات.

وكانت زوارق الاحتلال أطلقت النار على الصيادين فجر اليوم في ظل حالة توتر تسود القطاع نتيجة الغارات الليلية لليوم الثاني على التوالي.