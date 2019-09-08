عمال الخدمات الأرضية في «كيه إل أم» الهولندية للطيران يلغون إضراب الغد للتفاوض

قالت نقابة العمال الهولندية "إف إن في"، في بيان عبر موقعها على الإنترنت إن عمال الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية الملكية الهولندية (كيه إل إم) ألغوا خطتهم للإضراب عن العمل، اليوم الأحد، في مطار سخيبول بأمستردام، أحد المطارات الأكثر ازدحاما في أوروبا، بعد أن أبدت الخطوط الجوية الملكية الهولندية استعدادها للتعامل مع مظالمهم.

وقال جان فان دن برينك، رئيس نقابة العمال الهولندية: "نمهل الخطوط الجوية الملكية الهولندية حتى نهاية الأسبوع المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن أهم القضايا". وسوف تستأنف نقابة العمال الهولندية المحادثات بعد غد الاثنين مع الخطوط الجوية الملكية الهولندية، إلى جانب النقابات الأخرى التي وافقت بالفعل على التفاوض مع شركة الطيران، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ودخل عمال الخدمات الأرضية إضرابا يومي الاثنين والأربعاء الماضيين لمدة أربعة ساعات إجمالا، مما تسبب في تعطل شركات الطيران التي تشكل جزءا من تحالف "سكاي تيم"، بما في ذلك الخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا ودلتا إيرلاينز. ونصحت الشركة المسافرين بمتابعة موقعها الإلكتروني للحصول على المزيد من المعلومات.

وقالت نقابة العمال الهولندية "إف إن في"، إن 15 ألفا من عمال الخدمات الأرضية في الخطوط الجوية الملكية الهولندية يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 4 % وبالمزيد من العقود الثابتة وأنماط أكثر ملاءمة في دوام العمل. وتتفاوض نقابة العمال مع الإدارة منذ شهور حول اتفاق عمل جماعي جديد. وعرضت الشركة زيادة في الأجور بنسبة 2 % وصفتها النقابة بأنها غير كافية.