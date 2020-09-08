«الداخلية» توضح حقيقة وفاة عمرو أبو خليل داخل السجن

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نفى مصدر أمني ما تناولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" من إدعاءات بشأن وفاة عمرو أبو خليل نتيجة أزمة قلبية عقب مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضاً منه على بعض الأمور داخل السجن.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله ي هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملة وتفصيلا.

وأوضح المصدر أن المتوفى كان له تاريخ مرضى "ارتفاع في نسبة السكر بالدم"، ويصرف له العلاج اللازم بصفة دورية منذ إيداعه بالسجن على ذمة إحدى القضايا.



وتابع المصدر: "تم نقله إلى عيادة السجن فور شعوره بحالة إعياء وتوفى آنذاك، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة الطبيب المختص أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدمورية".

وأضاف المصدر أنه بسؤال شاهدي الواقعة المُسكنان مع المتوفى بذات الغرفة أقرا بسرعة اصطحابه لتوقيع الكشف عليه بمعرفة إدارة السجن وأن وفاته طبيعية.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات في هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية في نشر الأكاذيب والشائعات، وإستمراراً لمحاولاتها اليائسة للضغط على أجهزة الدولة للإفراج عن عناصرها المودعين بالسجون نفاذاً لأحكام القضاء.