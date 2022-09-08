وزير الدفاع الأمريكي: بايدن وافق على تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 675 مليون دولار.

وقال أوستن، خلال زيارته لقاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الخميس، إن "هذه الحزمة تشمل مدافع هاوتزر وذخائر مدفعية وعربات هامفي وسيارات إسعاف مصفحة وأنظمة مضادة للدبابات" معربا عن اقتناعه بأن الحرب الروسية الأوكرانية تدخل منعطفا جديدا مع بدء القوات الأوكرانية هجومها المضاد في جنوب البلاد، قائلا "إننا نشهد الآن نجاحا واضحا لجهودنا المشتركة في ساحة المعركة".

وأضاف: "سنعمل معا لتدريب القوات الأوكرانية على المدى الطويل، سنعمل معا للمساعدة في دمج قدرات أوكرانيا وتعزيز عملياتها المشتركة على المدى الطويل، سنعمل معا لتطوير أساس الصناعية الدفاعية لدينا لتلبية متطلبات أوكرانيا على المدى الطويل، وسنعمل معا للإنتاج والابتكار لتلبية احتياجات الدفاع عن النفس في أوكرانيا على المدى الطويل .. يجب أن نتطور مع تطور المعركة".