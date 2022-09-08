أطفأت فرنسا، اليوم الخميس، أضواء برج إيفل الشهير، حدادا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، التي رحلت عن عمر ناهز 96 عاما.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد نعى الملكة إليزابيث، مؤكدا أنها جسدت استمرارية الأمة البريطانية ووحدتها لأكثر من 70 عاما.

وأضاف "أتذكرها صديقة لفرنسا وملكة طيبة القلب تركت انطباعا دائما في بلدها وفي قرنها".

كما أعرب قادة وزعماء مختلف دول العالم عن تأثرهم الشديد وشعوبهم لرحيل الملكة، معتبرين ذلك صدمة للعالم كله وليس بريطانيا فقط. وتوفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عامًا بعد حكم تاريخي دام 70 عاما.

وبعد وفاةٌ الملكة أصبح ابنها تشارلز، أمير ويلز السابق، ملكا جديدا لبريطانيا التي لبست ثوب الحداد على أطول ملوكها حكماً.