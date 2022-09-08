وزير الكهرباء يبحث مع مدير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة استعدادات مؤتمر المناخ

بحث الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع فرانشيسكو لاكاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة والدكتور أحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة، سبل دعم الوكالة في الإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.



وأشاد شاكر في تصريح اليوم الخميس، بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة ، مؤكدا ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة في مختلف مجالات الطاقات المتجددة.



وأكد الوزير الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، مشيرا خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة الطاقات المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع أن تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالي 10 آلاف ميجاوات في عام 2023.



من جانبه، أثنى لاكاميرا على العلاقات المتميزة بين مصر والوكالة، معربا عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها، ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر في مؤتمر الأطراف COP27 وإحياء كافة المبادرات التي تهتم بالطاقات المتجددة.



وأعرب عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء في مجال الهيدروجين الأخضر، الذي يحظى أيضًا باهتمام عالمي كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة في المستقبل القريب.



وأشار الوزير إلى أن هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، حيث تم توقيع 15 مذكرة تفاهم في هذا الإطار.



وأكد على الجهود التي تقوم بها مصر والتي تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.