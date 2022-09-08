شخصيات أممية بارزة تنتقد ترحيل المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا

انتقدت شخصيات بارزة في الأمم المتحدة معسكرات الترحيل في أوكرانيا، والتي يقال إنها تستخدم لنقل المدنيين الأوكرانيين إلى روسيا والأراضي التي تحتلها روسيا ضد إرادتهم.

وقالت روزماري ديكارلو، مبعوثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية وإحلال السلام، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي في نيويورك يوم الأربعاء، إن :" الادعاءات المستمرة بالتهجير القسري والترحيل وما يسمى بـ "معسكرات التصفية" التي يديرها الاتحاد الروسي والقوات المحلية التابعة له مقلقة للغاية".

وذكرت إلزي براندز كيريس، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في نيويورك، إن هناك تقارير موثوقة تفيد بأن الأطفال الأوكرانيين يتم فصلهم عن والديهم وترحيلهم إلى روسيا حيث يواجهون التجنيس السريع ويتم عرضهم للتبني.

وقالت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد إن هناك تقديرات من بعض المصادر بأن روسيا استجوبت واحتجزت ورحلت ما بين 900 ألف و6ر1 مليون شخص من أوكرانيا من منازلهم إلى روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا في أوكرانيا.

وتحدثت براندز كيريس في وقت سابق عن "عدد كبير" من الحالات. ووصفت توماس جرينفيلد الإجراءات الروسية بأنها استعدادات لضم أوكرانيا. ونفت روسيا حتى الآن كل المزاعم بأنها تستخدم "معسكرات التصفية".