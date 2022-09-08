رئيس الأسقفية ناعيا الملكة اليزابيث: خدمت وطنها وكنيستها

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت اليوم الخميس عن عمر يناهز 96 عامًا.

وقال رئيس الأساقفة: باسمي وباسم أساقفة وقساوسة وخدام شعب الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نقدم التعازي للمملكة المتحدة والشعب البريطاني في رحيل الملكة.

وأضاف رئيس الأساقفة: خدمت الملكة إليزابيث وطنها في السلم والحرب والحزن والضيق وقدمت خدمة باذلة لكنيستها الأنجليكانية وحرصت على المشاركة في كافة الخدمات الكنسية.

فيما قدم جاستن ويلبي رئيس أساقفة كانتربري التعازي في الملكة قائلًا: كمسيحية وكقائدة عليا للكنيسة فقد عاشت إيمانها في كل لحظة من حياتها مضيفًا: ثقتها في الله وحبها له ظهر في كل أوقات حياتها يومًا بعد يوم ولحظة تلو الأخرى.