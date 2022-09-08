تقارير سويسرية: مارسيل كولر مديرا فنيا للأهلي

أكدت تقارير صحفية سويسرية مساء اليوم الخميس، أن الأهلي أتم اتفاقه مع مارسيل كولر، تمهيدا لتدريب الفريق في الفترة المقبلة بعد رحيل البرتغالي ريكاردو سواريش.

وكان الأهلي قد أعلن إقالة سواريش بعد اهتزاز المستوى وخسارة الدوري الممتاز وكأس مصر أمام الزمالك.

وقالت صحيفة «Nau.ch» إن مارسيل كولر سيعود للتدريب من جديد عبر بوابة الأهلي، بعدما قبل التحدي بالعمل في العاصمة المصرية، القاهرة وذلك بعد انقطاع عامين.

وأضافت الصحيفة، أن مارسيل كولر سيتولى تدريب الأهلي الذي عمل فيه مواطنه رينيه فايلر خلال الفترة من أغسطس 2019 وحتى أكتوبر 2020.

ومن ثم أضاف تحدث الموقع السويسري عن اقتراب الكونغولي ميشاك إيليا لاعب فريق مازيمبي ويانج بويز السويسري السابق، من الانتقال إلى الأهلي.

وذكرت أن اللاعب بات قريبا من الانضمام إلى الأهلي، كما أنه قام بمتابعة حساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"