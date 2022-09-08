ألمانيا وهولندا تعتزمان تدريب جنود أوكرانيين

أعلنت ألمانيا وهولندا، اليوم الخميس، عزمهما دعم أوكرانيا التي تعرضت للهجوم من جانب روسيا، وذلك من من خلال تدريب جنود أوكرانيين على اكتشاف ألغام وإزالتها.

وأعلنت ذلك كل من وزيرة الدفاع الألمانية كريتسيانه لامبرشت ونظيرتها الهولندية كاجسا أولونجرن اليوم الخميس في القاعدة العسكرية الأمريكية بمدينة رامشتاين بولاية راينلاند-بفالتس الألمانية.

وقالت لامبرشت إن الدعم سوف يتم في مدرسة عسكرية بمدينة شتيتن في ولاية بادن-فورتمبرج بجنوب ألمانيا، وتابعت: "لن نوفر التدريب فحسب، ولكن سنوفر المعدات أيضا".

وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية أنه يمكن تدريب 20 جنديا أوكرانيا تقريبا في هذه المدرسة، وقالت: "من الممكن أن يسير ذلك بأقصى سرعة ممكنة، إننا في عملية التنسيق بالفعل".

وأضافت لامبرشت أن ألمانيا تدعم أوكرانيا في مجالات أخرى أيضا، مثل طلب ما يسمى بحزم الشتاء، موضحة أنه على سبيل المثال ستوفر ألمانيا المواد اللازمة لتوليد الطاقة والخيام ومعدات الشتاء.