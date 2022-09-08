بلينكن يتعهد بمساعدات جديدة بمليارات الدولارات خلال زيارته المفاجئة لكييف

تعهد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، خلال زيارة مفاجئة له بالعاصمة الأوكرانية كييف، بتقديم مزيد من المساعدات بقيمة مليارات الدولارات لأوكرانيا والدول المجاورة لها.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن اليوم أن الحكومة الأمريكية تعتزم دعم أوكرانيا وكذلك 18 دولة أخرى بالمنطقة عسكريا على المدى الطويل بإجمالي 2.2 مليار دولار.

يشار إلى أنه لم يتم الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لأوكرانيا اليوم إلا قبل وقت قصير من بدئها، وذلك في ثاني زيارة له لكييف منذ بدء الحرب مع روسيا منذ أكثر من ستة أشهر.

وصرح سيرجي نيكيفوروف، المتحدث الإعلامي باسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لصحيفة "أوكراينسكا برافدا" الإلكترونية، بأنه من المقرر أن يكون هناك اجتماع بين الوزير الأمريكي والرئيس الأوكراني.

وأفادت محطة "سي إن إن" الأمريكية بأن بلينكن التقى بنظيره الأوكراني دميترو كوليبا وزار أيضا مستشفى أطفال في العاصمة الأوكرانية.