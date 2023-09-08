روسيا تتهم الغرب بالضغط على الهند قبل قمة مجموعة العشرين

اتهمت روسيا مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بالضغط على الهند، قبل قمة مجموعة العشرين في نيودلهي.



وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة أن "دول مجموعة السبع (لاسيما أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا" تمارس ضغطا على الهند، وتحاول أن تعكس توجهاتها أحادية الجانب للوضع حول أوكرانيا، في الوثائق النهائية في فعاليات مجموعة العشرين".



وتدين دول مجموعة السبع الحرب الروسية ضد أوكرانيا وتريد أن ينعكس هذا الموقف على الإعلان النهائي لقمة مجموعة العشرين في مطلع هذا الأسبوع.



وروسيا ممثلة في الاجتماع من قبل وزير الخارجية، سيرجي لافروف، الذي وصل إلى نيودلهي اليوم الجمعة.



وذكر البيان الصادر عن موسكو "على هذه الخلفية، يحاول الجانب الهندي الالتزام بمسار محايد، على أساس التفويض الاقتصادي الصارم لمجموعة العشرين".



وشدد لافروف أيضا على أن القمة سوف تتناول قضايا اقتصادية واستقرار النظام المالي وليس قضايا الأمن العالمي.



يشار إلى أن وزراء الخارجية والمالية لمجموعة العشرين قد اخفقوا في اجتماعات في نيودلهي في شهر مارس الماضي في الاتفاق على لغة لوصف الحرب الروسية في أوكرانيا.