زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إسرائيل كلها تقف موحدة في مواجهة إيران

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، عقب تلقيه إحاطة أمنية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل كلها تقف موحدة في مواجهة إيران".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن لابيد القول: "لا يوجد خلاف بيننا فيما يتعلق بأهمية مواجهة هذا التهديد".

وأضاف: "من المهم أن يعلموا في طهران أن دولة إسرائيل تقف موحدة في مواجهة إرهاب النظام".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد القيادة الإيرانية مرارا بشن ضربات عسكرية، حيث يرجع ذلك جزئيا إلى ما قام به النظام من فرض إجراءات صارمة ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات الجماعية الأخيرة التي شهدتها إيران، والتي أفادت تقارير بأنها أسفرت عن مقتل الآلاف.

وهددت إيران بتنفيذ هجمات مضادة على إسرائيل والولايات المتحدة في حال وقوع هجوم.