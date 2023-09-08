ارتفاع كبير في سعر الغاز الطبيعي مع بدء إضرب عمالي في قطاع الغاز المسال بأستراليا

سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي قفزة كبيرة في التعاملات الأوروبية اليوم الجمعة بعد أن بدأ عمال منشآت الغاز المسال التابعة لشركة شيفرون الأمريكية في أستراليا إضرابا جزئيا عن العمل عقب الفشل في التوصل إلى اتفاق لتسوية لخلاف مع الإدارة بشأن الأجور وظروف العمل.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر العقود الآجلة القياسية في أوروبا ارتفع اليوم بنسبة 13% على خلفية أنباء الإضراب، وهو ما يؤكد هشاشة سوق الغاز الأوروبية بعد أزمة الطاقة في العام الماضي، كما ارتفعت أسعار العقود الفورية للغاز في تعاملات آسيا.

وبدأ عمال منشأتي "جورجون" و"ويتستون" للغاز الطبيعي المسال التابعتين لشركة "شيفرون" الإضراب الجزئي عن العمل في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي اليوم الجمعة. وضخت المنشآتان حوالي 7% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال في السوق العالمية خلال العام الماضي.

وقال تحالف "أوف شور أليانس" الذي يمثل نقابتين عماليتين رئيستين في أستراليا إن عمال شيفرون سيبدأون إضرابا كاملا عن العمل لمدة أسبوعين اعتبارا من 14 سبتمبر الحالي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الشركة.

ومن شأن الإضراب أن يعرض للخطر 5ر24 مليون طن من الإمدادات السنوية، أو نحو 5% من إمدادت الغاز المسال العالمية.