زعيما كوريا الجنوبية وإندونيسيا يتفقان على تعزيز التعاون الاستراتيجي

اتفق زعيما كوريا الجنوبية وإندونيسيا، اليوم الجمعة، على تعزيز أساس التعاون العملي والاستراتيجي للبلدين للعلاقات الثنائية على مدى السنوات الـ50 المقبلة، وذلك بمناسبة الذكرى الـ50 لإقامة علاقات دبلوماسية.

وعقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إندونيسيا لحضور سلسلة من المنتديات الإقليمية، بقيادة رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان)، محادثات قمة مع نظيره الإندونيسي، جوكو ويدودو، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة.

ودعا الاثنان إلى تعزيز الشراكة الثنائية الاستراتيجية، فيما يتعلق بالتعاون في مجالي الدبلوماسية والأمن، واتفقا على ربط وزيادة التعاون بشأن سياسات سول وآسيان المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

واستنادا إلى اتفاق "الشراكة الشاملة الاقتصادية" لسول وجاكرتا، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، اتفق الجانبان على مواصلة توسيع التجارة والاستثمار.