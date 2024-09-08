يزور الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء المقبل الموافق 11 سبتمبر، العراق في أول زيارة خارجية له.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، سيعقد بزشكيان اجتماعات ثنائية مع كبار المسئولين العراقيين ويوقع البلدان وثائق التعاون والمذكرات الأمنية.

وسبق أن أعلن السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق، في تصريح خاص لمراسل وكالة «إرنا»، أن «بزشكيان سيتوجه قريبا إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، تلبية لدعوة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني».

وأشار إلى التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم، التي كان من المقرر أن يوقعها رئيسا البلدين خلال الزيارة التي كان من المفترض أن يجريها الراحل إبراهيم رئيسي، والذي لقى مصرعه في حادث تحطم مروحية.