رئيس الوزراء الفلسطيني يثمن جهود مصر المتواصلة لوقف حرب الإبادة

بحث رئيس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الأحد، مع سفير جمهورية مصر العربية لدى فلسطين إيهاب سليمان، مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، في ظل استمرار حرب الإبادة على أهل قطاع غزة، وخطط إعادة الأعمار، وضرورة التحضير لعقد اللجنة المشتركة الفلسطينية المصرية، والتنسيق لانتظام العام الدراسي لطلبة غزة المقيمين في مصر.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأحد، بحث الطرفان أوضاع أبناء شعب فلسطين من قطاع غزة المتواجدين في مصر، خاصة الذين يتلقون العلاج في المستشفيات.

وثمن مصطفى، جهود مصر الشقيقة رئيسا وحكومة وشعبا المتواصلة في وقف حرب الإبادة على شعب فلسطين، وتقديم التسهيلات اللازمة لأبناء الشعب في مصر، مشيدا بالدعم المصري للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

من جهته، أكد السفير سليمان الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية على المستويات كافة، مشيرا إلى أن القاهرة تواصل جهودها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف، أن مصر تولي اهتماما كبيرا لما يحدث في الضفة الغربية من انتهاكات وجرائم يرتكبها الاحتلال والمستعمرون بحق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجهات المصرية المختصة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات كافة للمواطنين الفلسطينيين المتواجدين فيها.