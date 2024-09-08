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استخباراتي أمريكي سابق: الحرب النووية مسألة وقت

وكالات
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 6:41 ص | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 6:41 ص

أكد ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية سكوت ريتر، أن حربا نووية ستبدأ عاجلا أم آجلا بسبب ارتفاع مستوى التوتر في العالم.

وقال ريتر: "بناء على مستوى التوتر الحالي في العالم، فإن استخدام الأسلحة النووية هو مسألة وقت".
وأشار إلى أن الاتجاه الحالي ابتعاد العالم تدريجيا عن المفهوم الكلاسيكي للردع النووي.

وأكد أن دول العالم لم تعد تناقش الرقابة على مثل هذه الأسلحة، ولا تتحدث عن ضرورة خفض ترسانتها.

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفي وقت سابق أن مخاطر الحرب النووية أصبحت الآن كبيرة للغاية، ولا يمكن الاستهانة بهذا الخطر. 

كما تحدث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن تعديل روسيا لعقيدتها النووية استنادا لتحليل آثار النزاعات الأخيرة وممارسات الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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