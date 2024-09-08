 إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في الشرقية - بوابة الشروق
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إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: الأحد 8 سبتمبر 2024 - 6:20 م

أصيب 13 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بعد مدخل العبور في اتجاه محافظة القاهرة على أطراف محافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 13 شخصا مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بعد مدخل العبور في اتجاه القاهرة، وتم إسعاف المصابين ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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