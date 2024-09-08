المنيا: إزالة 92 تعديا في 5 مراكز ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، إزالة 92 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار يومين متتاليين ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، ضمن توجيهات القيادة السياسية لمواجهة الممارسات غير القانونية والتعامل بحزم مع مخالفات البناء للحفاظ على الرقعة الزراعية .

وتابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها على مدار يومين، ففي مركز بني مزار، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 45 تعديا على أرض خارج الحيز العمراني والبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة و أراض تابعة لهيئة الطرق ، وحماية النيل شملت قرى: "الحسينية – شلقام - أبطوجة - الجرنوس – صندفا – بني علي – أبو جرج"، وأحياء المدينة، بالتعاون مع جهات الولاية وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وواصلت الوحدات المحلية جهودها في رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في مراكز: "المنيا – ملوي – مطاي - سمالوط"، حيث تم إيقاف وإزالة 47 تعديا على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وبناء مخالف، منها إزالة 18 حالة في مركز مطاى بناء مخالف وتعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالأحياء: "غرب –جنوب"، وتم التحفظ على معدات البناء .

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط 23 تعديا على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وشوارع أحياء المدينة وقري الحتاحتة وأطسا.

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا حالتي تعد على الأرض الزراعية بالبناء في قريتى بني أحمد الشرقية وبني أحمد الغربية .

وفي مركز ملوي، تمت إزالة 4 تعديات على أرض زراعية وأملاك دولة بقرية المعصرة وداخل الأحياء وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري؛ تحقيقاً للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية .