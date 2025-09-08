ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني عزمه الاستقالة

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، حيث صعد مؤشر بورصة اليابان الرئيسي بقوة خلال جلسة الصباح، رغم حالة عدم اليقين السياسي التي تلوح في الأفق بعد إعلان رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الليلة الماضية، عزمه الاستقالة.

وقال محللون إن إعلان إيشيبا استقالته كان متوقعا منذ فترة، ورحبوا به باعتباره خطوة نحو المضي قدما، رغم استمرار حالة عدم اليقين، حيث يتعين على الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم إجراء انتخابات لاختيار زعيم جديد. وسيواصل إيشيبا مهامه كرئيس للوزراء حتى يتم اختيار خليفة له وموافقة البرلمان عليه.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني القياسي بنسبة 5ر1% ليصل إلى عند 81ر43643 نقطة.

وارتفع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5ر0% ليصل إلى 74ر3219 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 2ر0% ليصل إلى 60ر8849 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 8ر0% ليصل إلى 25632 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 4ر0% ليصل إلى 88ر3825 نقطة.

كما أعلن مكتب مجلس الوزراء الياباني، اليوم الاثنين، أن الاقتصاد نما، خلال الربع الأول من السنة المالية، بمعدل أقوى مما كان متوقعا سابقا، مسجلا معدل نمو سنوي معدل موسميا بلغ 2ر2%، مقارنة بالتقدير المعدل السابق البالغ 1%، وذلك بدعم من قوة الإنفاق الاستهلاكي وزيادة المخزونات.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في جلسة يوم الجمعة الماضي بسبب حالة عدم اليقين بشأن ما إذا كان سوق العمل الأمريكي قد تباطأ بالقدر الكافي لدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، أو أنه تباطأ بدرجة كبيرة قد تنذر بركود اقتصادي محتمل.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0%، بعدما خسر مكاسبه المبكرة، ليغلق دون أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق.

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 220 نقطة، أو 5ر0%، بعدما تأرجح بين مكسب مبكر بلغ نحو 150 نقطة وخسارة بواقع 400 نقطة.

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بشكل طفيف بنسبة أقل من 1ر0 %.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 91 سنتا ليصل إلى 78ر62 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 98 سنتا ليصل إلى 48ر66 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 03ر148 ين ياباني من 39ر147 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1722ر1 دولار من 1723ر1 دولار.