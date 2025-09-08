محافظ الوادي الجديد يتفقد معرض المستلزمات المدرسية بالخارجة

تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أمس الأحد، معرض المستلزمات المدرسية التابع لإحدى الجمعيات، بالتعاون مع مركز الدكتور حسن حلمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتوفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من إيهاب نافع، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجهاد متولي، رئيس مركز الخارجة.

وحرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين حول جودة المعروضات وتنوعها، ونسب التخفيضات مقارنة بالأسواق الخارجية، موجّهًا بدراسة إمكانية تقسيط المشتريات للعاملين؛ للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور.