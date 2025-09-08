إيران: لن نتفاوض حول قدراتنا الدفاعية

قال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، إن بلاده لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طهران، أن وزير الخارجية عباس عراقجي تلقى خلال لقائه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، في قطر مؤخرا، مقترحات حول المباحثات بين إيران وأوروبا بشأن البرنامج النووي.

وأفاد بأن الجانبين يجريان حاليا مشاورات بشأن هذه المقترحات التي لم يكشف تفاصيل عنها.

وأشار إلى وجود مباحثات مشابهة مرتقبة في الأيام المقبلة بين المسئولين الأوروبيين والإيرانيين.

وقبل يومين، أعلن المندوب الدائم لإيران لدى المنظمات الدولية في فيينا، رضا نجفي، انطلاق جولة جديدة من المباحثات بين بلاده ومسئولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وردًا على سؤال صحفي حول تصريح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، بشأن اشتراط الولايات المتحدة تقييد برنامج إيران الصاروخي مقابل إحياء الاتفاق النووي، قال بقائي، إن بلاده لن تتفاوض بأي حال من الأحوال حول قدراتها وإمكاناتها الدفاعية.

وتابع: "هذا مبدأ غير قابل للنقاش ولا يمكن المساس به. واليوم بات أوضح من أي وقت مضى أن الشعب الإيراني لن يسمح بأي تفاوض أو حوار حول الوسائل اللازمة للدفاع عن سيادة إيران وكرامتها واستقلالها وأمنها".

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قررت تفعيل آلية "سناب باك" المدرجة في الاتفاق النووي الذي توقف تطبيقه بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في 2018، وتتيح الآلية إمكانية إعادة فرض عقوبات أممية على إيران.

ومنذ انسحاب واشنطن في 2018 من "خطة العمل الشاملة المشتركة" المعروفة باسم الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال ولايته الأولى سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني والحد من نفوذ طهران الإقليمي.