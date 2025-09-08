أغلقت المدارس أبوابها وتوقفت حركة القطارات والعبارات جنوبي الصين؛ وذلك تحسبا لوصول الإعصار "تاباه" المتوقع أن يضرب البلاد خلال ساعات.

وذكرت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء مئات الأشخاص من مقاطعة "قوانجدونج" ونقلهم إلى مناطق آمنة مع اقتراب وصول الإعصار السادس عشر هذا العام إلى اليابسة.

ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة عندما يضرب الإعصار مدينتي "جيانجمن و"ماومينج" في مقاطعة "قوانجدونج" جنوب الصين، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية الإقليمية.

بدروها، أفادت السلطات في مدينة "يانججيانج" بأنه تم إجلاء 1785 عاملا من 26 منصة طاقة رياح بحرية بالإضافة إلى إجلاء 2026 شخصا آخرين من مزارع الأسماك و342 من مزارع بحرية، كما تم إغلاق 12 موقعا سياحيا ساحليا مع اقتراب وصول الإعصار "تاباه".