البحيرة: تركيب بلاط إنترلوك بشبراخيت بتكلفة 9 ملايين جنيه لتحسين المظهر الحضاري

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق والشوارع، بما يسهم في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، وتعزيز المشهد الحضاري بكافة مدن ومراكز المحافظة.

وذكرت عازر في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن الوحدة المحلية لمركز شبراخيت برئاسة المهندس علي زيد، تابعت أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بتفرعات شارع محمود أبو شلوع والبوسطة القديمة، بتكلفة 9 ملايين جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير الشوارع الداخلية والحارات الضيقة التي لا تسمح باستخدام معدات الرصف التقليدية.

ويعد تركيب بلاط الإنترلوك حلاً عملياً ومثالياً للرصف في مثل هذه المناطق، حيث يسهم في تحسين المظهر الحضاري للمدينة، ورفع مستوى النظافة، وتسهيل حركة المشاة والمركبات، فضلاً عن تخفيف الضغط على الشوارع الرئيسية وتحقيق سيولة مرورية أكبر.

وشددت محافظ البحيرة على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين، مؤكدةً استمرار الجهود لتطوير الطرق والمرافق العامة.