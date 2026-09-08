وسط أجواء احتفالية وتفاعل جماهيري لافت، استكملت محافظة الإسكندرية فعاليات مبادرة «شاطئ الفن» على شاطئ أبو هيف، ضمن برنامج «صيف الإسكندرية 2026»، وذلك تحت رعاية المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة.

وجاءت الفعاليات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، في إطار حرص المحافظة على تقديم أنشطة فنية وثقافية وترفيهية متنوعة للمواطنين والزائرين، وإتاحة الفنون في الأماكن المفتوحة بالمجان، بما يضفي أجواء من البهجة والترفيه على الموسم الصيفي بشواطئ الإسكندرية.

وتضمن برنامج «شاطئ الفن» كما جاء في بيان محافظة الإسكندرية اليوم، الثلاثاء، مشاركة فرقة الأنفوشي للإيقاعات الشرقية بقيادة الفنان عزت بسيوني، التي قدمت مجموعة متنوعة من الفقرات الموسيقية وسط تفاعل كبير من رواد الشاطئ، إلى جانب مشاركة فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي بقيادة الفنان مصطفى عبده، والتي قدمت عددًا من العروض الفنية التي نالت إعجاب الحضور وراعت مختلف الفئات العمرية.

وأكدت محافظة الإسكندرية أن مبادرة «شاطئ الفن» تأتي ضمن جهودها لتعزيز حضور الثقافة والفنون في الفضاءات العامة، وإتاحة الفعاليات الفنية والثقافية للجمهور بالمجان، بما يسهم في إثراء الموسم الصيفي وتنشيط الحركة الثقافية والفنية بالمحافظة.

وأقيمت الفعاليات بتنظيم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بحضور الدكتور محمد عبد الرزاق، مدير الإدارة العامة للمصايف، والدكتورة منال يمني، مدير عام فرع ثقافة الإسكندرية، إلى جانب رئيس حي المنتزه أول.

وتواصل محافظة الإسكندرية دعمها للأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات الثقافية والفنية، بما يرسخ مكانة الإسكندرية كمدينة عريقة للفن والثقافة، ويقدم لأهاليها وزائريها تجربة صيفية تجمع بين الترفيه والثقافة على شواطئ عروس البحر المتوسط.