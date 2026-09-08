ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى دعم تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعدما أخفقت محاولاته لتحقيق ذلك في فرنسا.

وفي رسالة وجهها ماكرون إلى المفوضية الأوروبية، في 29 أغسطس الماضي، اطلعت عليها بلومبرج، قال ماكرون إن التصميمات التي تشجع على الإدمان، وضعف إجراءات حماية حسابات القاصرين، وانتشار المواد الإباحية، كلها عوامل تبرر اتخاذ إجراءات سريعة على مستوى الاتحاد الأوروبي، داعيا إلى توحيد التشريعات بين دول التكتل، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وكانت المحكمة الدستورية الفرنسية أوقفت الشهر الماضي قانونا يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما، معتبرة أن الحظر يضر بحرية التعبير والتواصل لدى الشباب.

ورغم استمرار ماكرون في الدفع باتجاه الإصلاح، بعد إعادة صياغة التشريع بما يتوافق مع الدستور، فإن تمرير القانون يبدو أكثر صعوبة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027.