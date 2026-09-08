نجم الزمالك السابق يطالب اتحاد الكرة بكشف حقيقة عقود لاعب الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة مطالب بتوضيح حقيقة عقود لاعبي النادي الأهلي، مشددًا على ضرورة إصدار بيان رسمي لكشف التفاصيل أمام الرأي العام.

وقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "ليه الأهلي اللي بيقوله تشعر إنه قرآن، واتحاد الكرة كان سبق وأكد إن عقود لاعبي الأهلي في الاتحاد فيها مشكلة، ومفيش حاجة اسمها لاعب عنده عقدين".

وأضاف: "أطالب اتحاد الكرة بإصدار بيان رسمي عن عقود لاعبي الأهلي وكشف الحقائق".

وتحدث نجم الزمالك السابق عن الاستقرار داخل القلعة الحمراء، قائلًا: "الأهلي عنده منظومة وسيستم، ولذلك يسدد مستحقات اللاعبين والأجهزة الفنية بانتظام".

وعن أزمة لاعبي الزمالك مع حسين لبيب، قال التابعي: "حسين ذهب لمواجهة لاعبي الزمالك، ورفضوا، ولو ده حصل المفروض رئيس النادي يقدم استقالته فورًا".

وانتقد تدخل كباتن الزمالك في أزمة البولندي كونراد ميشالاك، قائلًا: "لا يصح أن يطلب كباتن الزمالك رحيل بيزيرا، مش من حقهم، وأزمته مع الإدارة والنادي هم ليسوا لهم دخل فيها".

وعن التشكيل الأنسب للأهلي، أوضح: "من الأفضل تواجد أكرم توفيق في الجبهة اليمين، وترك نصف الملعب لمروان عطية، وأصبح مروان كنز للأهلي في الفترة الأخيرة".

وتطرق التابعي إلى مواجهة الزمالك أمام أبو قير للأسمدة، قائلًا: "مواجهة أبو قير للأسمدة ستكون صعبة جدًا على الزمالك، والحمد لله إن مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا ستقام في القاهرة".

واختتم بشير التابعي حديثه عن مستوى شيكابالا بانزا، قائلًا: "شيكوا بانزا عامل طفرة مع الزمالك في الموسم الحالي، ولكنه لاعب غير مضمون ولا يعتمد عليه".