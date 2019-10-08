اتصالات مصر: 50 مليار جنيه استثماراتنا منذ بداية أعمالنا بالسوق المصرية

قال المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر، إن إجمالي استثمارات الشركة بلغ 50 مليار جنيه منذ بداية أنشطتها في السوق المصرية، فيما سجلت استثمارات الشركة للعام الحالي فقط ما قيمته 5ر4 مليار جنيه.

وأضاف متولي -في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء على هامش فعاليات معرض (جايتكس دبي 2019) بحضور المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ورئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر- أنه من المتوقع ضخ استثمارات بنحو 5ر4 مليار جنيه خلال العام المقبل 2020.

وأوضح أن شركة اتصالات مصر سجلت إيرادات بقيمة 14ر7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي مقابل 6 مليارات جنيه في الفترة ذاتها من العام السابق عليه، وأن خدمات نقل البيانات "الداتا" تمثل نحو 40% من إجمالي إيرادات الشركة بنهاية العام الحالي على أن تتجاوز إيرادات خدمات الصوت في 2020.

وأكد متولي أن تكنولوجيا الجيل الرابع ما زالت تتمتع بفرص نمو عالية خلال الفترة المقبلة، وأن أكثر من 50% من عملاء الشركة ممن يستخدمون خدمات نقل البيانات يعتمدون على تكنولوجيا الجيل الرابع.

وأوضح أن عدد محطات الجيل الرابع يتجاوز 5 آلاف محطة، وأن الشركة تتنافس على عدة مناقصات حكومية، منها مشروع للإنترنت في العاصمة الإدارية عبر تحالف مع شركات أخرى.

ولفت إلى أن الشركة لديها حاليا نحو ألف خط تليفون أرضي ثابت منذ إطلاق الخدمة مايو الماضي ، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة أعمالها في قطاع حلول الشركات إلى 20% مقارنة بنحو 10% حاليا.

بدوره، قال جمال السادات رئيس مجلس شركة إدارة شركة اتصالات مصر، إن قرار طرح حصة من أسهم الشركة بالبورصة مرهون بقرار المساهمين، وإنه التقى -خلال تواجده في الإمارات بصفته رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي- مع جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بهدف دعم العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات خلال الفترة القادمة، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية في مصر لديهم رؤية جادة لدعم الاستثمار الأجنبي.

وأضاف أنه ناقش مع الجروان عددا من الموضوعات منها توطيد العلاقات بين الكيانات الكبري في قطاع المال والأعمال، لدعم العملية الاستثمارية بين مصر والإمارات ، وتعزيز نقاط القوة لتجسيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، من أجل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية والرؤية التي تسعى إليها البلدين الشقيقين.

وأكد أن دولة الإمارات الشقيقة من أكبر الدول المستثمرة في السوق المصري، حيث تتوزع الاستثمارات الاماراتية في مجالات مختلفة في مصر منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة.

وأوضح أن مصر في الوقت الحالي تمتلك من المقومات الجاذبة للاستثمار والمستثمرين، وذلك لوجود استقرار حقيقي، وبنية تحتية مؤهلة وتشريعات وقوانين استثمار متميزة، والاعتماد على منظومة التحول الرقمي، وسهولة تحويل الأرباح للخارج، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الاقتصادي وضمان المستثمرين أموالهم في مصر قرروا إعادة استثمار الأرباح مرة أخرى كاستثمارات إضافية دون وجود أي مخاوف وهي دلالة على ثقتهم في المناخ الاستثماري في مصر.