بدء محاكمة محافظ البنك المركزي في لاتفيا الشهر المقبل بعد اتهامه بالفساد

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من المقرر أن تبدأ محاكمة محافظ البنك المركزي في لاتفيا إيلمارس ريمسيفيتش مطلع شهر نوفمبر المقبل بعد اتهامه بالفساد.

وقالت متحدثة باسم الهيئة القضائية في ريجا لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.ا" إنه من المتوقع أن يسمح للمواطنين بحضور المحاكمة.

ويواجه ريمسيفيتش، الذي ترأس البنك المركزي منذ عام 2001، بقبول رشاوي وغسل الأموال.

ووفقا لمكتب المدعي العام في لاتفيا، فإن ريمسيفيتش قد قبل عطلة مدفوعة الأجر ومبلغ 250 ألف يورو "274 ألف دولار".

ونفى محافظ البنك المركزي هذه الاتهامات، وقال إنه ضحية خطة من جانب البنوك التجارية في لاتفيا.

وكان قد جرى إلقاء القبض عليه في بداية عام 2018، وتم وقفه عن العمل بعدما فرض القضاء في لاتفيا حظرا على قيامه بعمله.

ولكن ريمسيفيتش عاد للعمل بالبنك المركزي في نهاية فبراير الماضي، عقب أن ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار الحظر.

ويُذكر أنه من المقرر أن تنتهى فترة رئاسته للبنك المركزي في ديسمبر المقبل.