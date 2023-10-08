محللون أمريكيون: روسيا ستستغل صراع غزة في دعم الحرب بأوكرانيا

يرى خبراء أمريكيون، أن روسيا ستستغل هجمات حماس على إسرائيل من أجل حربها على أوكرانيا.

وفي حملة دعائية، اتهم الكرملين الغرب بتجاهل الصراعات في منطقة الشرق الأوسط لصالح مساندة أوكرانيا، حسبما قال معهد دراسات الحرب في واشنطن في ورقة تحليلية صدرت مساء أمس السبت.

وأشار المحللون إلى أن وزارة الخارجية الروسية اتهمت الغرب بتعطيل جهود ما يطلق عليها باللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إضافة إلى روسيا.

وتقول الخارجية في موسكو إن روسيا تتواصل أيضا مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، والمصنفة كجماعة إرهابية من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وأجرى مبعوث الكرملين للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدونوف، مباحثات مع ممثلي حماس مرات عدة هذا العام، في اجتماعات تمت عبر الهاتف أو بشكل شخصي، وفقا لمعهد دراسات الحرب في واشنطن.

ووفقا للوزارة، أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس السبت مجددا إلى جهود موسكو تجاه حل الدولتين.

وقال الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، الذي يتولى نائب مدير مجلس الأمن القومي الروسي، على تليجرام، إن أعمال العنف بين حماس وإسرائيل كانت متوقعة.

وكتب ميدفيديف قائلا: "كان يجب التعامل مع ذلك من جانب واشنطن وحلفائها"، مضيفا أن الولايات المتحدة لاعب رئيسي في الصراع بين إسرائيل وفلسطين.

وقال إنه بدلا من العمل على حل فلسطيني إسرائيلي، تدخل هؤلاء "الحمقى" في الشئون الروسية. وقال إنه بدعمهم لأوكرانيا، فقد تسببوا في تحويل شعبين قريبين إلى مواجهة بعضهما البعض.

وبدأت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير عام 2022.

وأطلقت حركة حماس أمس السبت هجوم "طوفان الأقصى"، الذي تضمن إطلاق صواريخ واقتحام بري من قطاع غزة لجنوب إسرائيل.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب على حماس وشن هجمات على القطاع.