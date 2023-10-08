حزب الله يقصف 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة

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أعلن "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الأحد، عن قصف ثلاثة مواقع عسكرية إسرائيلية في مزارع شبعا المحتلة.

وأكد "حزب الله" في بيان الهجوم على 3 مواقع ‏للاحتلال في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وإصابة المواقع إصابات مباشرة، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا).

وقال الحزب: "قصفنا لموقع الرادار وزبدين ورويسات العلم جاء على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع ‏المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني".

يأتي ذلك في ظل استمرار معركة طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، صباح السبت، التي قتل فيها ما لا يقل عن 300 جندي ومستوطن وجرح الآلاف وأسر العشرات منهم.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ صباح السبت إلى 256 شهيداً و1788 مصاباً بجراحٍ مختلفة.

وأشارت الوزارة خلال بيان إلى أن الطواقم الطبية لازالت تعمل بكل طاقتها من أجل إنقاذ عشرات الحالات الخطيرة والحرجة في غرف العمليات والعنايات المكثفة.

وعمدت الوزارة إلى تفعيل خطة الطوارئ لديها وأعلنت العمل بإجراءات الطوارئ القصوى في كافة المرافق الصحية ووحدات الإسعاف. كما أوقفت العيادات الخارجية والعمليات المجدولة وذلك في إطار رفع الجهوزية والتأهب.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد شن ظهر السبت غارات عديدة على مناطق متفرقة من قطاع غزة.