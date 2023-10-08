إسرائيل: تعرضنا لإطلاق النار من لبنان

أعلن متحدث عسكري إسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تعرضت لإطلاق النار من لبنان، بعد يوم من هجوم مباغت هائل شنته حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، عبر منصة "إكس"، تويتر سابقا، إن قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي ستستهدف المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف هاجاري، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لجميع السيناريوهات وسيواصل حماية أمن سكان إسرائيل.

ومن ناحية أخرى، واصل الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية الانتقامية الهائلة على غزة.