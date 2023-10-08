توقيع الكشف الطبي على 510 مواطنين في المنيا

وجهت جامعة المنيا، خدمات قافلتها الطبية التنموية، لقرية إبوان بمركز مطاي.

ويأتي ذلك ضمن قوافلها التي تُطلقها برعاية من الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، لقرى المحافظة، وفي ضوء مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الفريق الطبي وقع الكشف الطبي على 510 مواطنين من أهالي القرية في تخصصات "الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، الرمد، المسالك البولية، الجلدية، النساء والتوليد، العظام، القلب، الصدر، الجراحة الروماتيزم والتأهيل".

وتم صرف الأدوية بالمجان للحالات المستحقة من خلال فريق كلية الصيدلة.

كما قام فريق كلية التمريض بتوعية السيدات عن كيفية قيامهن بالفحص الذاتي للثدي، ومحاضرة توعوية عن العناية أثناء فترة الحمل.

فيما شاركت كلية دار العلوم بمحاضرة توعوية اجتماعية عن "الجيرة الطيبة وحقوق الجار".

ويأتي ذلك في إطار مواصلة جامعة المنيا في تنفيذ حملتها لمكافحة إلقاء المخلفات في المجاري المائية، التي تؤدي إلى تلويث البيئة وانسداد في الترع التي تم تبطينها خلال المشروع القومي لتبطين الترع.

وتم عقد العديد من الندوات التوعوية لأهالي القرية وتوزيع منشورات، وتعليق عدد من البوسترات لتوعيتهم بكيفية الحفاظ عليها، لتحقيق الصحة العامة، وتحسين البيئة.

وشارك خلال فعاليات القافلة، طلاب كلية التربية الرياضية في تنظيم دخول المرضى إلى العيادات الطبية بالقافلة، التي يُشرف على تنفيذها قطاع شئون خدمة المجتمع.